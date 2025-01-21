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Легенда мирового бокса – об Усике: Важно не завершить карьеру поражением
Безусловно, это так и есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный супертяж Эвандер Холифилд поделился своими мыслями по поводу возможного дальнейшего развития карьеры чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:
"Он бесспорный чемпион, не правда ли? Если он считает, что всем доволен, то может уйти, если нет, если хочется больше денег...
Он должен принять верное решение. Он может завершить карьеру и сказать: вот мои деньги, с меня хватит. Может дать кому-то шанс. Лично я не ушел на пенсию, потому что моя мать просила меня не сдаваться после поражений, я четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе.
Важно не завершить карьеру поражением. Ты можешь побеждать некоторых боксеров, но не сможешь победить парня младше тебя. Это тебя будет догонять" – сказал Эвандер.
Напомним, ранее Усик
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