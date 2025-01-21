Усик перечислил своих любимых боксеров

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своих любимых боксерах. Его слова цитирует talkSport:

"Когда еще не занимался боксом, я играл в футбол, посещал секцию дзюдо, но мой папа был поклонником спорта, в частности, бокса. Когда мы жили в селе, возле Чернигова, мой отец каждое воскресенье будил меня в 7:00 или 6:00, потому что по украинсокму телевидению показывали бокс.

Я смотрел бои Кличко, Тайсона, Льюиса, многих, Холифилд, Мэнни Пакьяо, Котто, Тринидат… Кто был моим фаворитом? Мухаммед Али, хоть я и не смотрел его поединков в прямом эфире. А так мне нравились Мигель Котто, Мэнни Пакья, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкинс, это все отличные боксеры" – сказал Александр.