  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик перечислил своих любимых боксеров
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик перечислил своих любимых боксеров

Бокс
Обновлено

Интересная подборка

Усик перечислил своих любимых боксеров

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своих любимых боксерах. Его слова цитирует talkSport:

"Когда еще не занимался боксом, я играл в футбол, посещал секцию дзюдо, но мой папа был поклонником спорта, в частности, бокса. Когда мы жили в селе, возле Чернигова, мой отец каждое воскресенье будил меня в 7:00 или 6:00, потому что по украинсокму телевидению показывали бокс.

Я смотрел бои Кличко, Тайсона, Льюиса, многих, Холифилд, Мэнни Пакьяо, Котто, Тринидат… Кто был моим фаворитом? Мухаммед Али, хоть я и не смотрел его поединков в прямом эфире. А так мне нравились Мигель Котто, Мэнни Пакья, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкинс, это все отличные боксеры" – сказал Александр.

Легенда мирового бокса – об Усике: Важно не завершить карьеру поражением

По теме
yellow-arrow
Усик хочет забить Динамо и уже определился, чем будет заниматься после бокса
yellow-arrow
Легенда мирового бокса – об Усике: Важно не завершить карьеру поражением
yellow-arrow
Усик рассказал, как чуть не завершил карьеру
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости