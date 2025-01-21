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Усик хочет забить Динамо и уже определился, чем будет заниматься после бокса

Бокс
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Прекрасный выбор

Усик хочет забить Динамо и уже определился, чем будет заниматься после бокса

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, чем планирует заняться после завершения боксерской карьеры. Его слова цитирует Ring Magazine:

"Я буду играть в футбол. "Полісся", "Полісся"! "Полісся" чемпион! Я профессиональный футболист. У меня контракт с украинским клубом. "Полісся"! "Полісся"! Это самая высокая лига. "Полісся" – украинская команда. Мы сейчас… Четвертое место? Мы на 4-м месте. Вы знаете украинскую команду "Шахтер"? Мы выиграли у них.

Я долгое время болею за "Динамо" Киев. Потому что впервые попал на стадион на матч "Динамо". Это клуб с большой историей. Я за них болею, но "Полісся" дало мне возможность и подписало со мной контракт. Но в будущем я забью гол в ворота "Динамо". "Динамо", мы забьем вам! "Полісся"! – сказал Усик.

Напомним, что ранее Александр перечислил своих любимых боксеров.

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