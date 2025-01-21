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Промоутер Кличко оценил шансы на возвращение украинца в ринг
Трижды стоит подумать
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Том Лефлер рассказал о шансах возвращения на ринг его экс-подопечного, легенды супертяжелого веса Владимира Кличко. Слова специалиста цитирует ESNEWS:
"Владимир говорил, что он подрался бы за титул, побил бы рекорд Джорджа Формана, поэтому увидим, что произойдет. Ему 48, будет 49 в марте, но если кто может это сделать, то это Владимир. Не буду говорить за него.
Очевидно, что он не сразится с Усиком. У него нерешенные вопросы с Фьюри, но тот, кажется, решил пойти на очередной перерыв" – сказал Лефлер.
Напомним, что ранее Усик
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