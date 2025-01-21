Промоутерская компания Эдди Хирна подписала контракт с бронзовым призером Олимпийских игр 2024

Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подписала контракт с бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года Омари Джонсом.

Он выступал в весовой категории до 71 кг. Срок соглашения не называется, однако указано, что боксер подписал многолетний контракт.

Уже 15 марта он должен дебютировать на арене Caribe Royale Orlando в Орландо (США).