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Промоутерская компания Эдди Хирна подписала контракт с бронзовым призером Олимпийских игр 2024
Уже в начале весны ожидается его дебют
Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подписала контракт с бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года Омари Джонсом.
Он выступал в весовой категории до 71 кг. Срок соглашения не называется, однако указано, что боксер подписал многолетний контракт.
Уже 15 марта он должен дебютировать на арене Caribe Royale Orlando в Орландо (США).
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