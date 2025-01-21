Майрис Бриедис назвал лучшего боксера в крузервейте

Бывший чемпион мира по версии WBC, WBO и IBF Майрис Бриедис в интервью для Dailysports.net назвал лучшего боксера в крузервейте.

"Я считаю, что сейчас самый сильный боксер в крузервейте – Джей Опетая. Он очень хорошо идет вперед и показывает, что он классный боксер. Если бы я был помоложе, то первым в рейтинге был бы другой парень по имени Майрис (смеется). Второй после Опетаи в крузервейте – Хильберто Рамирес", – сказал Бриедис.

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Напомним, что в ноябре 2024 года Джай Опетая нокаутировал Дэвида Нику и защитил свои пояса.