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Майрис Бриедис назвал лучшего боксера в крузервейте

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Майрис Бриедис назвал лучшего боксера в крузервейте

Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира по версии WBC, WBO и IBF Майрис Бриедис в интервью для Dailysports.net назвал лучшего боксера в крузервейте.

"Я считаю, что сейчас самый сильный боксер в крузервейте – Джей Опетая. Он очень хорошо идет вперед и показывает, что он классный боксер. Если бы я был помоложе, то первым в рейтинге был бы другой парень по имени Майрис (смеется). Второй после Опетаи в крузервейте – Хильберто Рамирес", – сказал Бриедис.

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Напомним, что в ноябре 2024 года Джай Опетая нокаутировал Дэвида Нику и защитил свои пояса.

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Майрис Бриедис Джай Опетайя
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Источник:
dailysports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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