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Бриедис: Уверен в том, что Опетая победит Усика

Бокс

Сначала нужно дождаться окончательного решения украинского чемпиона

Бриедис: Уверен в том, что Опетая победит Усика

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Бывший чемпион мира по версии WBC, WBO и IBF Майрис Бриедис рассказал, что думает о возвращении украинского чемпиона Александра Усика в тяжелый вес.

"Я бы на месте Александра завершил карьеру непобежденным и не переходил бы в крузервейт. Это связно с тем, что Усик все время набирал вес. В случае возвращения в крузервейт ему придется скидывать вес, а это большой стресс для организма", – добавил Майрис.

"Я считаю, что если Александр Усик перейдет снова в крузервейт и проведет там поединок против Джея Опетаи, то австралиец просто его размажет. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги. Усик долго набирал этот вес, эту мышечную массу, так что если сейчас скинет вес, то у него не будет сил. Поэтому, в том, что Опетая выиграет Усика, я уверен", – заявил Майрис Бриедис.

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Александр Усик Майрис Бриедис Джай Опетайя
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Источник:
dailysports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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