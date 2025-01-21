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The Ring организовал первый турнир под своей эгидой. Уже известны первые участники
Турки Аль аш-Шейх просит набраться терпения
Фото: Getty Images
Журнал The Ring анонсировал первый боксёрский турнир под своей эгидой, который состоится в мае этого года в США. По информации пресс-службы организации, участие в спортивном мероприятии примут такие спортсмены, как Райан Гарсия и Девин Хейни.
Соперником Гарсии станет бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро, а Хейни сразится с американцем Хосе Рамиресом.
"Более подробная информация о месте проведения и точной дате будет объявлена позже", — написал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях.
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