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The Ring организовал первый турнир под своей эгидой. Уже известны первые участники

Бокс

Турки Аль аш-Шейх просит набраться терпения

The Ring организовал первый турнир под своей эгидой. Уже известны первые участники

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журнал The Ring анонсировал первый боксёрский турнир под своей эгидой, который состоится в мае этого года в США. По информации пресс-службы организации, участие в спортивном мероприятии примут такие спортсмены, как Райан Гарсия и Девин Хейни.

Соперником Гарсии станет бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро, а Хейни сразится с американцем Хосе Рамиресом.

"Более подробная информация о месте проведения и точной дате будет объявлена позже", — написал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях.

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Райан Гарсия Девин Хэйни
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