The Ring организовал первый турнир под своей эгидой. Уже известны первые участники

Журнал The Ring анонсировал первый боксёрский турнир под своей эгидой, который состоится в мае этого года в США. По информации пресс-службы организации, участие в спортивном мероприятии примут такие спортсмены, как Райан Гарсия и Девин Хейни.

Соперником Гарсии станет бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро, а Хейни сразится с американцем Хосе Рамиресом.

"Более подробная информация о месте проведения и точной дате будет объявлена позже", — написал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях.