Тедди Атлас: Возможно, Джейку Полу стоит драться с Владимиром Кличко

Американский тренер Тедди Атлас предложил Джейку Полу провести поединок с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Владимиром Кличко.

"Возможно, тебе стоит драться с Кличко. Владимир говорит о возвращении. Он в такой хорошей форме, насколько это возможно для его возраста. Посмотрите на него. Он выглядит, будто сделан из стали, и все еще в фантастической форме. Я видел его в Саудовской Аравии. Мы все были там вместе. Мы сидели рядом возле ринга на реванше Усик - Фьюри, и он выглядел великолепно.

Он не имеет серьезных повреждений. Нельзя сказать, что он слишком пострадал за свою карьеру. Да, у него были несколько поражений нокаутом, но это не были постоянные избиения, которые могли бы сильно навредить его будущему.

Он все еще "стальной молот". Он гигант и все еще может бить как черт. Сила никуда не исчезает. Как я уже говорил, у него все еще есть сильный удар правой. Он выглядит отлично. Он в отличной форме, и, парень, если бы это произошло, многие люди хотели бы увидеть, как Пол получает по заслугам", — сказал Атлас.

Напомним, что Кличко в последний раз выходил в ринг в апреле 2017-го, когда проиграл Джошуа.