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Абсолютный чемпион мира – об Усике: Заслуживает быть лучшим боксером 2024 года

Бокс
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Безоговорочная победа

Абсолютный чемпион мира – об Усике: Заслуживает быть лучшим боксером 2024 года

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ рассказал о своем отношении к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО).

"Александр Усик – это отличный боксер. Очевидно, что мы никогда не будем драться, ведь находимся в разных весовых категориях.

Я не сильно сосредотачиваюсь на нем, ведь у меня есть соперники в моем дивизионе. Но то, что сделал Александр, да, он заслуживает быть названным лучшим боксером 2024 года" – сказал японец.

Напомним, что ранее Майрис Бриедис назвал лучшего боксера в крузервейте.

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