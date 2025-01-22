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Абсолютный чемпион мира – об Усике: Заслуживает быть лучшим боксером 2024 года
Безоговорочная победа
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ рассказал о своем отношении к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО).
"Александр Усик – это отличный боксер. Очевидно, что мы никогда не будем драться, ведь находимся в разных весовых категориях.
Я не сильно сосредотачиваюсь на нем, ведь у меня есть соперники в моем дивизионе. Но то, что сделал Александр, да, он заслуживает быть названным лучшим боксером 2024 года" – сказал японец.
Напомним, что ранее Майрис Бриедис
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