Абсолютный чемпион мира – об Усике: Заслуживает быть лучшим боксером 2024 года

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ рассказал о своем отношении к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО).

"Александр Усик – это отличный боксер. Очевидно, что мы никогда не будем драться, ведь находимся в разных весовых категориях.

Я не сильно сосредотачиваюсь на нем, ведь у меня есть соперники в моем дивизионе. Но то, что сделал Александр, да, он заслуживает быть названным лучшим боксером 2024 года" – сказал японец.