Теофимо – о решении Фьюри по завершению карьеры: Он сделал феноменальную работу

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Теофимо Лопес прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри завершить его профессиональную карьеру.

"Честно говоря, Фьюри сделал отличную маркетинговую работу. Он знает, как говорить в микрофон, знает, что делать. Он понимает, как завести людей. И если Тайсон раскручивает сражение против Даниэля Дюбуа или Энтони Джошуа, то это потрясающе.

Мы не хотим, чтобы Фьюри уходил, но если Тайсон уйдет, то он проделал феноменальную работу. Фьюри очень многое заработал в этом мире бокса" – сказал Лопес.