Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богачук: Я хочу помогать Украине и прославлять ее
Украинец рассказал, что мотивирует его
boxingscene.com
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) рассказал, что больше всего его мотивирует в боксе, а также рассказал о поддержке ВСУ.
"На данном этапе меня мотивирует прежде всего моя семья и моя страна. Я это говорил и буду говорить: сейчас в моей стране очень тяжелые времена, и я хочу помогать ей прославлять ее, поддерживать ее, даже какие-то волонтерские делать. Сейчас мы делали много таких моментов. Мы продали мои перчатки — деньги пошли в ВСУ. Мы продали мои шорты после крайнего боя", - сказал Богачук.
Популярное сейчас
- Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко
- Яремчук отклонил предложение о переходе в клуб из Серии А
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Бриедис: Уверен в том, что Опетая победит Усика
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело