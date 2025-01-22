Богачук: Я хочу помогать Украине и прославлять ее

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) рассказал, что больше всего его мотивирует в боксе, а также рассказал о поддержке ВСУ.

"На данном этапе меня мотивирует прежде всего моя семья и моя страна. Я это говорил и буду говорить: сейчас в моей стране очень тяжелые времена, и я хочу помогать ей прославлять ее, поддерживать ее, даже какие-то волонтерские делать. Сейчас мы делали много таких моментов. Мы продали мои перчатки — деньги пошли в ВСУ. Мы продали мои шорты после крайнего боя", - сказал Богачук.