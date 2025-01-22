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Эдди Хирн: Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа — Уайлдер
Значит поединок состоится
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн назвал имя возможного соперника для Энтони Джошуа, если не удастся организовать поединок с Тайсоном Фьюри.
"Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа — Уайлдер. Я согласился, если мы не получим поединок с Фьюри или победителем боя Дюбуа — Паркер, то бой с Уайлдером вполне возможен. Это будет большой поединок, он должен был состояться раньше, но все планы разрушил Джозеф Паркер, который побил Уайлдера", — сказал Хирн в интервью The Ring.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер проведет следующий поединок 26 апреля против Кертиса Харпера.
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