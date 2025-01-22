Эдди Хирн: Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа — Уайлдер

Британский промоутер Эдди Хирн назвал имя возможного соперника для Энтони Джошуа, если не удастся организовать поединок с Тайсоном Фьюри.

"Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа — Уайлдер. Я согласился, если мы не получим поединок с Фьюри или победителем боя Дюбуа — Паркер, то бой с Уайлдером вполне возможен. Это будет большой поединок, он должен был состояться раньше, но все планы разрушил Джозеф Паркер, который побил Уайлдера", — сказал Хирн в интервью The Ring.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер проведет следующий поединок 26 апреля против Кертиса Харпера.