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Уоррен: Фьюри наслаждается своим уходом из бокса
Промоутер принял выбор Тайсона
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, чем занимается экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) после завершения карьеры.
- Прошло уже 10 дней, как Тайсон объявил о завершении карьеры. Вы общались после этого с ним?
- Он наслаждается своим уходом из бокса. Я не разговаривал с ним о боксе. На данный момент он завершил карьеру. Это его выбор, и все должны поддержать его и пожелать ему всего наилучшего.
- Думаю, вы понимаете, что, учитывая то, что он уже не впервые объявляет о завершении карьеры, фаны бокса могут думать, что это лишь способ получить более выгодные условия для переговоров о бое с Джошуа. Верите ли вы в такую теорию?
- Нет, ведь фаны бокса не получают удары по голове, не проливают кровь. Это его жизнь, и это должен быть его выбор. Удачи ему и пусть Бог его благословит, - сказал Уоррен.
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