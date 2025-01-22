Уоррен: Фьюри наслаждается своим уходом из бокса

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, чем занимается экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) после завершения карьеры.

- Прошло уже 10 дней, как Тайсон объявил о завершении карьеры. Вы общались после этого с ним?

- Он наслаждается своим уходом из бокса. Я не разговаривал с ним о боксе. На данный момент он завершил карьеру. Это его выбор, и все должны поддержать его и пожелать ему всего наилучшего.

- Думаю, вы понимаете, что, учитывая то, что он уже не впервые объявляет о завершении карьеры, фаны бокса могут думать, что это лишь способ получить более выгодные условия для переговоров о бое с Джошуа. Верите ли вы в такую теорию?

- Нет, ведь фаны бокса не получают удары по голове, не проливают кровь. Это его жизнь, и это должен быть его выбор. Удачи ему и пусть Бог его благословит, - сказал Уоррен.