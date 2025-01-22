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Дэвид Хэй назвал боксера с самым сильным ударом
И это не Кличко
фото - fightnews.info
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй рассказал у какого боксера самый сильный удар.
"Я действительно считаю, что Уайлдер самый сильный ударник среди всех супертяжей. Звучит как преувеличение, но я получал удары от Уайлдера в спаррингах, и это было сильнее, чем бил меня Владимир Кличко.
Однажды Уайлдер попал мне по макушке головы, я был в защитной маске, это даже не было чистое попадание, удар промелькнул, но я его почувствовал", — сказал Хэй в интервью IFL TV.
Напомним, что Дэвид Хэй боксировал с Владимиром Кличко в 2011 году, где проиграл единогласным решением судей.
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