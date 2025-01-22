  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвид Хэй назвал боксера с самым сильным ударом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвид Хэй назвал боксера с самым сильным ударом

Бокс

И это не Кличко

Дэвид Хэй назвал боксера с самым сильным ударом

фото - fightnews.info

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй рассказал у какого боксера самый сильный удар.

"Я действительно считаю, что Уайлдер самый сильный ударник среди всех супертяжей. Звучит как преувеличение, но я получал удары от Уайлдера в спаррингах, и это было сильнее, чем бил меня Владимир Кличко.

Однажды Уайлдер попал мне по макушке головы, я был в защитной маске, это даже не было чистое попадание, удар промелькнул, но я его почувствовал", — сказал Хэй в интервью IFL TV.

Напомним, что Дэвид Хэй боксировал с Владимиром Кличко в 2011 году, где проиграл единогласным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Уоррен: Фьюри наслаждается своим уходом из бокса
yellow-arrow
Эдди Хирн: Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа — Уайлдер
yellow-arrow
Богачук: Я хочу помогать Украине и прославлять ее
Дэвид Хэй
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости