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Промоутер Дюбуа поделился ожиданиями от поединка против Паркера

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Интересный бой

Промоутер Дюбуа поделился ожиданиями от поединка против Паркера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против Джозефа Паркера (35-3; 23 КО).

"Даниэль был великолепен в последних нескольких боях. Вы все знаете, где он был, и теперь мы понимаем, как много он добился в своей карьере. Теперь он нашел себя как морально, так и физически. Мы помним, каким был тяжелый поединок против Джойса и как Джо победил Паркера.

Даниэль должен продемонстрировать качественный бокс и победить уверенно Паркера, потому что победителя ждет большой бой следующим летом" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Дэвид Хэй назвал боксера с самым сильным ударом.

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Источник:
The Ring
Опубликовал: Андрей Хижняк
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