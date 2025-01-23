Промоутер Дюбуа поделился ожиданиями от поединка против Паркера

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против Джозефа Паркера (35-3; 23 КО).

"Даниэль был великолепен в последних нескольких боях. Вы все знаете, где он был, и теперь мы понимаем, как много он добился в своей карьере. Теперь он нашел себя как морально, так и физически. Мы помним, каким был тяжелый поединок против Джойса и как Джо победил Паркера.

Даниэль должен продемонстрировать качественный бокс и победить уверенно Паркера, потому что победителя ждет большой бой следующим летом" – сказал Уоррен.