Альварес назвал Усика номером один рейтинга Р4Р

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) рассказал, кто по его мнению является лучшим боксером независимо от весовой категории на сегодняшний день. Слова Канело цитирует The Ring:

— Усик - P4P №1?

— Да, он один из… Конечно. Он очень хороший боксер. Я сказал ему об этом. Он просто оху*нный боксер, – сказал Альварес.