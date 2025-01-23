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Альварес назвал Усика номером один рейтинга Р4Р

Бокс

Большая честь

Альварес назвал Усика номером один рейтинга Р4Р

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) рассказал, кто по его мнению является лучшим боксером независимо от весовой категории на сегодняшний день. Слова Канело цитирует The Ring:

— Усик - P4P №1?

— Да, он один из… Конечно. Он очень хороший боксер. Я сказал ему об этом. Он просто оху*нный боксер, – сказал Альварес.

Напомним, ранее промоутер Дюбуа поделился ожиданиями от поединка против Паркера.

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