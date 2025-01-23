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Гвоздик – о следующем бое: Вообще никакой информации нет
Интересная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о деталях своего возможного следующего поединка. Его слова цитирует sport.ua:
– Вопрос относительно моего следующего поединка очень болезненный, поскольку уже второй раз подряд срывается мое сражение. Буду встречаться со своим тренером и что-то решать и двигаться дальше.
Я должен был боксировать 1 февраля в андеркарде поединка Моррель-Бенавидес, но, судя по всему, этого не будет. То есть нам официально этого не говорили, но до этого события остается мало времени, поэтому можно понять, что это не произойдет.
– По состоянию на сегодняшний день даже примерно неизвестно, когда может состояться ваш следующий поединок?
– Сейчас нет, вообще никакой информации нет. Более того, скажу, что неизвестно, с кем буду я работать в будущем, потому что мы хотим встретиться и обсудить некоторые вопросы, ведь мне не все подходит, – сказал Гвоздик.
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