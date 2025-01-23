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Итаума отреагировал на предложение выйти на бой против Усика
Как-то неуверенно
Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный британский супертяж Мозес Итаума рассказал, как относится к разговорам о его потенциальном поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"В этой ситуации нет варианта, где мне не будет выгоды. Вы понимаете, что я? Я приму этот поединок. 100%. Но для чего это делать? Парень уже заработал кучу денег. В чем разница, чтобы иметь 100 млн и 110 млн? Как будто в вашей жизни что-то изменится.
Так что причина, почему он примет сражение со мной, будет не в деньгах которых у него достаточно. Должно быть что-то в глубине души, что мотивирует его. Этот человек уже достиг всего, и, если честно, на его месте, я бы уже завершил карьеру" – сказал Итаума.
Напомним, что ранее Альварес
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