Итаума отреагировал на предложение выйти на бой против Усика

Перспективный британский супертяж Мозес Итаума рассказал, как относится к разговорам о его потенциальном поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"В этой ситуации нет варианта, где мне не будет выгоды. Вы понимаете, что я? Я приму этот поединок. 100%. Но для чего это делать? Парень уже заработал кучу денег. В чем разница, чтобы иметь 100 млн и 110 млн? Как будто в вашей жизни что-то изменится.

Так что причина, почему он примет сражение со мной, будет не в деньгах которых у него достаточно. Должно быть что-то в глубине души, что мотивирует его. Этот человек уже достиг всего, и, если честно, на его месте, я бы уже завершил карьеру" – сказал Итаума.