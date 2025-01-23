Стали известны планы Дерека Чисоры на ближайшее будущее

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного, британского супертяжа Дерека Чисоры на ближайшее будущее.

"Для Дерека это немаловажный момент. Его цель – провести 50 поединков, и февральское сражение станет для него 49-м. В прошлом году он показал себя с лучшей стороны, одержав яркую победу над Джо Джойсом. Это было напряженное противостояние, но вышел победителем. Теперь его ждет непростое испытание в лице Валлина. Бой будет сложным, но Чисора – настоящий воин.

Мы знаем, что, выходя на ринг, он отдает всего себя. Для него очень важно признание публики, и он всегда стремится заслужить аплодисменты зрителей. В Манчестере он может рассчитывать на мощную поддержку фанатов. Я уверен, что вечер будет удачным для Дерека. Как я уже сказал, он хочет завершить карьеру громким 50 боем, но для этого необходимо одержать победу над Валлином" – сказал Уоррен.