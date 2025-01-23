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Наоя Иноуэ и Е Чун Ким провели взвешивание накануне поединка

Бокс

Японец проведет защиту титулов

Наоя Иноуэ и Е Чун Ким провели взвешивание накануне поединка

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера.

В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO) встретится с южнокорейцем Е Чун Кимом (21-2-2, 13 KO).

Оба бойца уложились в лимит и показали одинаковый вес – 52,2 кг.

Напомним, что вечер бокса состоится завтра, 24 января, в Токио (Япония).

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