Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоя Иноуэ и Е Чун Ким провели взвешивание накануне поединка
Японец проведет защиту титулов
Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера.
В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO) встретится с южнокорейцем Е Чун Кимом (21-2-2, 13 KO).
Оба бойца уложились в лимит и показали одинаковый вес – 52,2 кг.
Напомним, что вечер бокса состоится завтра, 24 января, в Токио (Япония).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- Усик рассказал, как чуть не завершил карьеру
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000