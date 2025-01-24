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Беринчик сменил тренера перед тяжелым поединком против непобедимого американца
Интересное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик объяснил, почему не готовится к поединку против американца Кешона Дэвиса вместе со своим наставником Егором Голубом, а выбрал другого специалиста.
"У Егора Голуба возникли некоторые семейные проблемы. Надо было выбирать между тренировочным сбором в Америке и семейными вопросами. Пока он продолжает заниматься своей тренерской деятельностью в Киеве. Мы нашли тренера в Америке, с которым готовимся к защите титула" – сказал Беринчик.
Напомним, что ранее
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