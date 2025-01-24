У Кроуфорда объявили дату поединка против Альвареса

Тренер чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) Берни Дэвис объявил, что его подопечный проведет следующий бой против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (62-2- 2, 39 KO) 13 сентября текущего года.

"Мы сражаемся с тяжелыми соперниками и побеждаем их. Итак, нам дают Канело, крутого панчера из IQ такого же калибра и легенду. Это единственный вызов, который искал Кроуфорд, и это было верно. Мы заслужили этот вызов, чтобы быть на большой сцене в супербою, в том, что мы называем битвой Давида против Голиафа.

Опять же мы имеем много минусов в этом поединке, что касается веса, что касается мощности, и многое, что касается достижений и набора навыков. Мы поднимемся вверх. Это произойдет, детка. 13 сентября, ждите с нетерпением. Кроуфорд против Канело. Да, это подтвержденная информация. Именно Кроуфорд против Канело, а не наоборот.

Лучший в мире P4P. В скором времени он станет чемпионом мира во втором среднем весе" – цитирует слова специалиста Boxing News 24.