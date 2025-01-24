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Экс-чемпион мира оценил шансы в потенциальном поединке Усик-Льюис
Интересное мнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Дюк Маккензи дал свой прогноз на виртуальный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и легендарным Ленноксом Льюисом.
"Каков был бы мой прогноз на шансы Александра Усика, например, если бы он сражался с Ленноксом Льюисом? Могу сказать, что Усик и близко не подошел бы к Ленноксу. Льюис разгромил бы его. Просто все эти ребята настоящие супертяжеловесы.
Лично я считаю, что неправильно говорить, что Усик победит кого-то из легендарных бойцов. Если честно думаю, что он вернется в первый тяжелый вес, потому что не является настоящим супертяжеловесом. Ходят такие разговоры. Все же Усик заслуживает своего места, как великий боец современности" – сказал Маккензи.
Напомним, что ранее у Кроуфорда
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