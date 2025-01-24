Гвоздик рассказал, каким видит будущее Усика

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, что по его мнению должен делать чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) в ближайшие годы своей карьеры. Слова Гвоздика цитирует sport.ua:

"Сейчас все будут делать такие заявления и все хотят сразиться с ним, потому что он генерирует деньги. Если бы Саша мне предложил, я бы сам согласился с ним выйти (смеется). Но он должен делать прежде всего то, что ему хочется. Мне кажется, что какие-то финансовые нужды он давно закрыл. Поэтому если он спустится вниз и станет 3-кратным абсолютным чемпионом или получит титул в бриджервейте, то это круто. Если он прибавит еще одну регалию, это очень хорошо. Он зацементирует свое имя в истории бокса еще глубже" – сказал Александр.