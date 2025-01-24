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Иноуэ нокаутировал своего соперника в четвертом раунде и успешно защитил титулы чемпиона
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Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (29-0; 26 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Токио. Японец без особых проблем защитил свои титулы в поединке против корейца Е Чжун Кима (21-3-2; 13 КО).
Бой завершился в четвертом раунде нокаутом. Напомним, что Ким заменил травмированного Сэма Гудмана за две недели до поединка и не имел возможности провести полноценный тренировочный лагерь.
Видео нокаута:
KIM ASKED FOR MORE AND INOUE MADE HIM PAY ????— Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2025
Be careful what you wish for. pic.twitter.com/lsdJPTGEY4
Напомним, что ранее Гвоздик
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