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Иноуэ нокаутировал своего соперника в четвертом раунде и успешно защитил титулы чемпиона

Бокс
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Иноуэ нокаутировал своего соперника в четвертом раунде и успешно защитил титулы чемпиона

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (29-0; 26 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Токио. Японец без особых проблем защитил свои титулы в поединке против корейца Е Чжун Кима (21-3-2; 13 КО).

Бой завершился в четвертом раунде нокаутом. Напомним, что Ким заменил травмированного Сэма Гудмана за две недели до поединка и не имел возможности провести полноценный тренировочный лагерь.

Видео нокаута:

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал, каким видит будущее Усика.

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