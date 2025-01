Иноуэ нокаутировал своего соперника в четвертом раунде и успешно защитил титулы чемпиона

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (29-0; 26 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Токио. Японец без особых проблем защитил свои титулы в поединке против корейца Е Чжун Кима (21-3-2; 13 КО).

Бой завершился в четвертом раунде нокаутом. Напомним, что Ким заменил травмированного Сэма Гудмана за две недели до поединка и не имел возможности провести полноценный тренировочный лагерь.

Видео нокаута:

