Елисеев: Думаю, мы и в политике увидим Усика

Генеральный менеджер Top Boxing Generation Владислав Елисеев рассказал, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) может уйти в политику.

Поговорим об украинском боксе, и начнем с Александра Усика. Что ему делать дальше и кто, по вашему мнению, должен был бы стать его следующим соперником?

Александр Усик и сам это хорошо понимает, но если бы он спросил моего совета, то я бы сказал просто кайфовать. Он действительно номер один, его никто не может сейчас побить, он востребован, зарабатывает очень большие деньги. Я думаю, что он проведет еще 3-5 боев. Сейчас очень легко может раскачаться история с Дюбуа, если он все же побеждает Паркера и остается чемпионом IBF.

Дюбуа с Усиком уже дрался во Вроцлаве, был момент, когда Дюбуа пробил ниже пояса, но промоутер Дюбуа все время говорил, "нет, это был легальный удар, все окей". Поэтому раскачать этот бой Усик - Дюбуа во второй раз будет очень легко. Для Сани это будет снова очень легкая победа, если он такого бугая джебом нокаутировал, поэтому можно во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Поэтому я бы хотел, чтобы сейчас Дюбуа выиграл у Паркера, и Александр очень легко его переехал еще разочек. На это уйдет где-то 6-8 месяцев, за это время может что-то в хевивейте измениться. Есть ребята, такие как Баколе, например, очень опасный, Чжан Чилей, Агит Кабаел. То есть те, в которых для Александра я вообще не вижу никакой опасности.

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Поэтому Усику нужно просто кайфовать, боксировать, защищать пояса, увеличивать свое состояние, а потом наслаждаться жизнью. Но я думаю, он такой человек, что без дела сидеть не сможет, и мы будем очень много его видеть. Думаю, мы и в политике увидим Александра. В том, что у него будет много разных интересных бизнесов, я вообще не сомневаюсь, но он действительно такой человек, который хочет все время что-то совершенствовать.

Когда в одном из интервью его спросили, в чем проблема Украины, он сказал, что не хватает менеджеров, профессионалов, которые бы действительно двигали индустрию спорта вперед. У него очень классные цели в этом плане, и если он будет на какой-то серьезной должности, для него не будут целью деньги. Он будет просто работать на развитие, а деньги он будет зарабатывать из бизнеса. У Александра очень большое будущее как у человека. Он — живая легенда, и очень странно, что ему еще памятник не сделали после второй победы над Фьюри", - сказал Елисеев в интервью sportbusiness.media.