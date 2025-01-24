Чемпион мира по версии WBO, WBC и WBA Super может завершить карьеру

Чемпион мира по боксу по версии WBO, WBC WBA Super, The Ring во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес ответил, когда планирует завершить карьеру профессионального боксёра.

"Не знаю, но, очевидно, я приближаюсь. Но чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо. Однако, может быть, в 38 лет? Да, 38 лет — идеальное время, чтобы начать думать об этом", — приводит слова Альвареса портал talkSPORT.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе, Альварес разделил ринг с пуэрто-риканским боксёром Эдгаром Берлангой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Канело единогласным решением судей.