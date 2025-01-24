Российский боксер, которого побил Кличко, дисквалифицирован из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало российского боксера Александра Поветкина на четыре года за употребление остарина в 2014 году.

Компания получила данные от Всемирного антидопингового агентства (WADA) из московской лаборатории.

Таким образом боксер не сможет боксировать до 20 октября 2028 года, а все его результаты с 28 сентября 2014 года до 9 сентября 2024 года аннулированы.

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Напомним, что свой последний бой Поветкин провел в 2021 году, где проиграл Диллиану Уайту техническим нокаутом и завершил карьеру.