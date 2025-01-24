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Александр Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Бокс

Это произошло ещё до полномасштабного вторжения

Александр Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью рассказал, общается ли с другим украинским боксером Василием Ломаченко.

- В одном из предыдущих интервью вы говорили о том, что перестали общаться с Василием Ломаченко еще до начала полномасштабной войны. Что стало причиной этого?

- На самом деле у нас не было каких-то скандалов, однако пусть лучше это останется между нами.

Напомним, что в 2024 году Ломаченко объявил о завершении карьеры.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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