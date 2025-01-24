Александр Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью рассказал, общается ли с другим украинским боксером Василием Ломаченко.

- В одном из предыдущих интервью вы говорили о том, что перестали общаться с Василием Ломаченко еще до начала полномасштабной войны. Что стало причиной этого?

- На самом деле у нас не было каких-то скандалов, однако пусть лучше это останется между нами.

Напомним, что в 2024 году Ломаченко объявил о завершении карьеры.