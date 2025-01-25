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Промоутер Джошуа придумал, как Энтони быстро вернуть чемпионский пояс
По-видимому ничего не получится
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, при каких условиях его подопечный может быстро вернуть чемпионский титул. Его слова цитирует iFL TV:
"Поражение? Посмотрите, для Дюбуа не было никаких исключений с тех пор, как он проиграл. Если победит Паркер, это даст нам новые временные рамки для обязательного боя. В этом случае не будет проблем для сражения против Джошуа. Также победитель поединка между Баколе и Аджагбой не будет готов вернуться на ринг раньше сентября. Паркер вероятнее всего, захочет драться летом" – сказал Хирн.
Напомним, ранее Александр Гвоздик
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