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Альварес не ответил, состоится ли его бой против Кроуфорда

Бокс
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Непонятная ситуация

Альварес не ответил, состоится ли его бой против Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Объединенный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос о его потенциальном поединке против американца, чемпиона по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

"Да, я знаю, что люди хотят увидеть это сражение. Возможно, оно состоится, а возможно нет. Мы не знаем, наверное. Я всегда открыт для хороших поединков, а Кроуфорд – хороший боец ​​с отличными способностями. Возможно, вы увидите это сражение" – сказал Сауль.

Напомним, что ранее у Кроуфорда уже была объявлена ​​дата поединка против Альвареса.

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Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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