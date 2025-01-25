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Альварес не ответил, состоится ли его бой против Кроуфорда
Непонятная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Объединенный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос о его потенциальном поединке против американца, чемпиона по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.
"Да, я знаю, что люди хотят увидеть это сражение. Возможно, оно состоится, а возможно нет. Мы не знаем, наверное. Я всегда открыт для хороших поединков, а Кроуфорд – хороший боец с отличными способностями. Возможно, вы увидите это сражение" – сказал Сауль.
Напомним, что ранее у Кроуфорда уже
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