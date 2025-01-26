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Хирн рассказал, возможна ли организация поединка Джошуа-Уайлдер в ближайшее время
Интересный бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о возможности организации поединка своего подопечного против американца Деонтея Уайлдера (42-4-1; 41 КО). Его слова цитирует iFL.TV:
"Пока у нас не было разговора о возможном бое с Деонтеем Уайлдером. Я хотел бы, чтобы Энтони встретился с победителем боя Дюбуа – Паркер, за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF. Джошуа хочет именно этого, это сейчас его цель" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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