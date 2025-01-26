Хирн рассказал, возможна ли организация поединка Джошуа-Уайлдер в ближайшее время

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о возможности организации поединка своего подопечного против американца Деонтея Уайлдера (42-4-1; 41 КО). Его слова цитирует iFL.TV:

"Пока у нас не было разговора о возможном бое с Деонтеем Уайлдером. Я хотел бы, чтобы Энтони встретился с победителем боя Дюбуа – Паркер, за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF. Джошуа хочет именно этого, это сейчас его цель" – сказал Хирн.