Хирн дал прогноз на поединок Беринчик-Дэвис

Промоутер Эдди Хирн дал прогноз на поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBO Денисом Беринчиком и непобедимым американцем Кейшоном Дэвисом. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Я знаю Кейшона, он боец ​​и очень хорошо прогрессирует. Он всегда был отличным бойцом. Дэвис очень хорош, и, возможно, он сможет победить Энди Круса. Но он проиграл ему четырежды в любителях. Он никогда не был близок к победе над ним, и все так говорят: "Но любительский бокс – это другое". Да, это правда, но Кейшон еще его не победил, и это его мучает. Я знаю, что Дэвис победитель, и это его съедает. Он захочет поправить это в профессионалах.

Кейшон победит Беринчика. Но это бокс, все может произойти" – сказал Эдди.