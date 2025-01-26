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Хирн дал прогноз на поединок Беринчик-Дэвис
Увидим, как пойдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн дал прогноз на поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBO Денисом Беринчиком и непобедимым американцем Кейшоном Дэвисом. Его слова цитирует Boxing News 24:
"Я знаю Кейшона, он боец и очень хорошо прогрессирует. Он всегда был отличным бойцом. Дэвис очень хорош, и, возможно, он сможет победить Энди Круса. Но он проиграл ему четырежды в любителях. Он никогда не был близок к победе над ним, и все так говорят: "Но любительский бокс – это другое". Да, это правда, но Кейшон еще его не победил, и это его мучает. Я знаю, что Дэвис победитель, и это его съедает. Он захочет поправить это в профессионалах.
Кейшон победит Беринчика. Но это бокс, все может произойти" – сказал Эдди.
Напомним, что ранее Хирн рассказал,
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