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Экс-соперник Фьюри прокомментировал решение Тайсона завершить карьеру
Интересное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри объявить о завершении профессиональной карьеры.
"Если он завершил карьеру, это все равно хорошо. Тайсон этого заслуживает, но я считаю, что он подерется снова. У меня такое чувство, что он еще отбоксирует.
Кажется, что это поспешное решение он опубликовал чуть-ли не онлайн. Люди говорят, что об этом не знали. Кто его знает, правда ли это. Я думаю, что если бы Фьюри обдумывал это, то он бы, наверное, сказал бы об этом своему окружению раньше. Но если он действительно завершил карьеру, то всего лучшего" – сказал Отто.
Напомним, что ранее Хирн
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