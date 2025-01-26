Экс-соперник Фьюри прокомментировал решение Тайсона завершить карьеру

Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри объявить о завершении профессиональной карьеры.

"Если он завершил карьеру, это все равно хорошо. Тайсон этого заслуживает, но я считаю, что он подерется снова. У меня такое чувство, что он еще отбоксирует.

Кажется, что это поспешное решение он опубликовал чуть-ли не онлайн. Люди говорят, что об этом не знали. Кто его знает, правда ли это. Я думаю, что если бы Фьюри обдумывал это, то он бы, наверное, сказал бы об этом своему окружению раньше. Но если он действительно завершил карьеру, то всего лучшего" – сказал Отто.