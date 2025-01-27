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Дюбуа показал фото из подготовки к бою против Паркера

Бокс

Британская машина

Дюбуа показал фото из подготовки к бою против Паркера

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец активно готовится защищать свой титул в поединке против Джозефа Паркера. Соответствующий снимок Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

Дюбуа показал фото из подготовки к бою против Паркера - изображение 1

Напомним, что ранее экс-соперник Фьюри прокомментировал решение Тайсона завершить карьеру.

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Джозеф Паркер Дэниэл Дюбуа
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