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Дюбуа показал фото из подготовки к бою против Паркера
Британская машина
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец активно готовится защищать свой титул в поединке против Джозефа Паркера. Соответствующий снимок Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее экс-соперник Фьюри
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