Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Кличко-Дюбуа

Экс-чемпион мира по боксу Стив Каннингем дал свой прогноз на потенциальный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и легендарным Владимиром Кличко.

"Это будет очень хорошее сражение для Владимира. Требуется один или два поединка, чтобы сбросить ржавчину, а затем можно встретиться с Дюбуа. Знаете, я думаю, что это будет очень хорошее сражение. Дюбуа не самый ловкий боец, но сильный и имеет приличный уровень мастерства. Я не говорю, что Владимир обязательно победит, но Кличко в моих глазах фаворит. Конечно, нужно посмотреть, что Владимир продемонстрирует в своих поединках на разминку. В любом случае, это крутое сражение" – сказал Стив.