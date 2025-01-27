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Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Кличко-Дюбуа
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Стив Каннингем дал свой прогноз на потенциальный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и легендарным Владимиром Кличко.
"Это будет очень хорошее сражение для Владимира. Требуется один или два поединка, чтобы сбросить ржавчину, а затем можно встретиться с Дюбуа. Знаете, я думаю, что это будет очень хорошее сражение. Дюбуа не самый ловкий боец, но сильный и имеет приличный уровень мастерства. Я не говорю, что Владимир обязательно победит, но Кличко в моих глазах фаворит. Конечно, нужно посмотреть, что Владимир продемонстрирует в своих поединках на разминку. В любом случае, это крутое сражение" – сказал Стив.
Напомним, что ранее Дюбуа показал
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