  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Ломаченко рассказал, как поражение от Хэйни повлияло на карьеру украинца
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Ломаченко рассказал, как поражение от Хэйни повлияло на карьеру украинца

Бокс
Обновлено

Ограбление удалось

Промоутер Ломаченко рассказал, как поражение от Хэйни повлияло на карьеру украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эггис Климас рассказал, как поражение от Дэвина Хэйни повлияло на карьеру его подопечного. Слова специалиста цитирует The Ring.

"Конечно, это было очень больно. Иногда ваш боец ​​проигрывает на ринге, и вы понимаете, что он проиграл. Он не сделал того, что должен был делать, и проиграл. Ладно, хорошо, другой парень был, может быть, сильнее, может быть, лучше.

Но когда ты получаешь плохое судейское решение, то это причиняет очень много боли. Это болит не только членам команды, не только бойцу, но и болельщикам" – сказал Климас.

Напомним, что ранее Дюбуа показал фото подготовки к бою против Паркера.

По теме
yellow-arrow
Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Кличко-Дюбуа
yellow-arrow
Дюбуа показал фото из подготовки к бою против Паркера
yellow-arrow
Экс-соперник Фьюри прокомментировал решение Тайсона завершить карьеру
Василий Ломаченко Эгис Климас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.01.2025 в 15:03
Це ватне чмо не є українцем
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.01.2025 в 15:03
Це ватне чмо не є українцем
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости