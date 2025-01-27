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Промоутер Ломаченко рассказал, как поражение от Хэйни повлияло на карьеру украинца
Ограбление удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эггис Климас рассказал, как поражение от Дэвина Хэйни повлияло на карьеру его подопечного. Слова специалиста цитирует The Ring.
"Конечно, это было очень больно. Иногда ваш боец проигрывает на ринге, и вы понимаете, что он проиграл. Он не сделал того, что должен был делать, и проиграл. Ладно, хорошо, другой парень был, может быть, сильнее, может быть, лучше.
Но когда ты получаешь плохое судейское решение, то это причиняет очень много боли. Это болит не только членам команды, не только бойцу, но и болельщикам" – сказал Климас.
Напомним, что ранее Дюбуа показал фото
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