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ОФИЦИАЛЬНО. Бой Тараса Шелестюка отменен

Бокс

Соперник украинца не сможет выйти в ринг

ОФИЦИАЛЬНО. Бой Тараса Шелестюка отменен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок украинского боксера Тараса Шелестюка (19–0–1, 13 КО) отменен. Причиной стала травма соперника.

"Бой 30 января в Монреале отменен из-за травмы соперника", – сообщил боксер в социальных сетях.

30 января украинец должен был выступить на арене "Montreal Casino" в Монреале (Канада).Последний раз Шелестюк выходил на ринг 11 марта 2022 года – его бой с представителем Венесуэлы Габриэлем Маэстре закончился вничью.

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