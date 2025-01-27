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ОФИЦИАЛЬНО. Бой Тараса Шелестюка отменен
Соперник украинца не сможет выйти в ринг
Поединок украинского боксера Тараса Шелестюка (19–0–1, 13 КО) отменен. Причиной стала травма соперника.
"Бой 30 января в Монреале отменен из-за травмы соперника", – сообщил боксер в социальных сетях.
30 января украинец должен был выступить на арене "Montreal Casino" в Монреале (Канада).Последний раз Шелестюк выходил на ринг 11 марта 2022 года – его бой с представителем Венесуэлы Габриэлем Маэстре закончился вничью.
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