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Эдди Хирн: Победа Кроуфорда над Канело стала бы одной из величайших в истории

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Эдди Хирн: Победа Кроуфорда над Канело стала бы одной из величайших в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи об организации поединка между чемпионами мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

"Подняться из 61,2 кг в 76,2 кг и завоевать звание объединённого чемпиона мира… Это вошло бы в историю как одна из величайших побед. Вы знаете Теренса. Он готов к вызову. Если он поднимется и победит Канело Альвареса, это сделает его лучшим бойцом поколения", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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