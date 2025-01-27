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Сауль Альварес прокомментировал слухи об организации боя с Кроуфордом

Бокс

Канело готов выйти в ринг с американцем

Сауль Альварес прокомментировал слухи об организации боя с Кроуфордом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес прокомментировал слухи об организации его поединка с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.

"Люди хотят увидеть этот бой, и, возможно, они его увидят. Никогда не знаешь, что произойдёт… Я всегда открыт для хороших боёв. Он хороший боец с хорошими навыками. Возможно, мы увидим этот бой", — сказал Альварес в интервью The Ring.

Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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