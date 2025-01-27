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Тренер Паркера: О чём Дюбуа вообще думает, когда хочет идти на реванш с Усиком?

Бокс

По мнению наставника новозеландского боксера этот поединок не состоится

Тренер Паркера: О чём Дюбуа вообще думает, когда хочет идти на реванш с Усиком?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе новозеландца Джозефа Паркера Энди Ли считает, что реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе украинцем Александром Усиком и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа, намеченный на лето 2025 года, не состоится.

"Сейчас ходит много разговоров вокруг возможного реванша между Дюбуа и Усиком, но Дюбуа уже проводил бой с Усиком и падал от джеба. О чём он вообще думает, когда хочет идти на реванш? Если он снова окажется под давлением, он снова упадёт.

Люди ошибались насчёт Дюбуа, и совсем скоро Джозеф Паркер окончательно развеет эти сомнения. Паркер провёл великолепный год, идёт на серии побед, побеждал Уайлдера и Чжана и теперь собирается победить Дюбуа, чтобы разрушить все слухи о реванше Даниэля с Усиком", — приводит слова Ли Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.

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