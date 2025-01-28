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Чисора рассказал, почему выбирал образ bad boy в течение карьеры

Бокс
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Холодный расчет

Чисора рассказал, почему выбирал образ bad boy в течение карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, почему на протяжении своей карьеры всегда выбирал образ "плохого парня". Его слова цитирует badlefthook:

"Очень эмоционально. Знаете, то, что взлетает, должно приземлиться. Помню день, когда выиграл ABA на Wembley, а потом как стал профессионалом.

Я продавал билеты, но не думаю, что делал это достаточно. В какой-то момент я сказал: "Хочу, чтобы меня все ненавидели. Когда фанаты меня ненавидят, они заплатят, чтобы посмотреть мое выступление". Не могу сказать, что пожалел. Все было отлично" – сказал Дерек.

Напомним, ранее Альварес прокомментировал слухи об организации боя с Кроуфордом.

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Дерек Чисора
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