Чисора рассказал, почему выбирал образ bad boy в течение карьеры

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, почему на протяжении своей карьеры всегда выбирал образ "плохого парня". Его слова цитирует badlefthook:

"Очень эмоционально. Знаете, то, что взлетает, должно приземлиться. Помню день, когда выиграл ABA на Wembley, а потом как стал профессионалом.

Я продавал билеты, но не думаю, что делал это достаточно. В какой-то момент я сказал: "Хочу, чтобы меня все ненавидели. Когда фанаты меня ненавидят, они заплатят, чтобы посмотреть мое выступление". Не могу сказать, что пожалел. Все было отлично" – сказал Дерек.