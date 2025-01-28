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Бой Усик-Фьюри показали в качестве кино, это действительно круто. Видео
Хорошая работа
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание The Ring опубликовало видео-ленту, посвященную поединку между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).
Бой Усик-Фьюри 2 состоялся 21 декабря в Саудовской Аравии. По итогам 12-ти раундов победу единогласным решением судей одержал украинский боксер.
Видео:
Напомним, что ранее Чисора
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