Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фото дня! Семья Усик празднует день рождения самой молодой дочери
Это самое милое, что вы видели
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала, как семья отпраздновала день рождения самой младшей дочери. Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Хирн дал прогноз на поединок Беринчик-Дэвис
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000