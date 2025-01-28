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Фото дня! Семья Усик празднует день рождения самой молодой дочери

Бокс

Это самое милое, что вы видели

Фото дня! Семья Усик празднует день рождения самой молодой дочери

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала, как семья отпраздновала день рождения самой младшей дочери. Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Фото дня! Семья Усик празднует день рождения самой молодой дочери - изображение 1Фото дня! Семья Усик празднует день рождения самой молодой дочери - изображение 2

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