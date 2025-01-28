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Джойс бросает вызов победителю поединка Дюбуа-Паркер
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Британский супертяж Джо Джойс заявил, что готов выйти на поединок против победителя боя между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Его слова цитирует ringmagazine.com:
"Это хорошее сражение. Я взбудоражен им и, возможно, поединком с победителем. В супертяжелом весе много замечательных бойцов. Я снова проложу себе путь к большим боям" – сказал Джойс.
Напомним, что ранее Чисора
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