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Джойс бросает вызов победителю поединка Дюбуа-Паркер

Бокс
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Джойс бросает вызов победителю поединка Дюбуа-Паркер

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс заявил, что готов выйти на поединок против победителя боя между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Его слова цитирует ringmagazine.com:

"Это хорошее сражение. Я взбудоражен им и, возможно, поединком с победителем. В супертяжелом весе много замечательных бойцов. Я снова проложу себе путь к большим боям" – сказал Джойс.

Напомним, что ранее Чисора рассказал, почему выбирал образ bad boy во время карьеры.

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Джозеф Паркер Джо Джойс Дэниэл Дюбуа
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