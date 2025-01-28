Известный британский промоутер назвал следующий поединок для Усика

Британский промоутер Фрэнк Уоррен считает, что победитель боя Дюбуа-Паркер проведет свой следующий поединок против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Mirror:

"Все обвиняют Дюбуа, но благодаря его словам, действиям и заявлениям все болельщики теперь знают об этой встрече. Все знают, где и когда состоится сражение с Паркером. Даже если вы раньше ничего не слышали о титульном бое, то теперь знаете. Это Дюбуа сделал.

Победитель этого поединка сразится с Усиком, я уверен в этом и надеюсь, что такое сражение состоится. Невероятное вознаграждение ждет того, кто окажется лучшим в этом противостоянии" – сказал Уоррен.