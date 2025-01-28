Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тони Беллью сделал прогноз на возможный бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
Но вернется ли Цыганский король в ринг
Фото: The Independent
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью сделал прогноз на бой между двумя экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"Тайсон Фьюри вернется 100%, если сам этого захочет. И я считаю, что он — второй лучший супертяжеловес в мире.
Возможно, но, я думаю, ажиотаж немного поутих. Я всегда говорил это и остаюсь при своем мнении - я считаю, что Эй Джей будет вынужден отпустить свои руки, и я думаю, он нокаутирует Тайсона Фьюри. Считаю ли я, что он лучший боец? Нет, но не всегда побеждает лучший боец", — сказал Беллью.
Напомним, ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Подолье подписало опытного воспитанника Динамо
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Российский боксер, которого побил Кличко, дисквалифицирован из-за допинга
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки