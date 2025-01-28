Тони Беллью сделал прогноз на возможный бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью сделал прогноз на бой между двумя экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Тайсон Фьюри вернется 100%, если сам этого захочет. И я считаю, что он — второй лучший супертяжеловес в мире.

Возможно, но, я думаю, ажиотаж немного поутих. Я всегда говорил это и остаюсь при своем мнении - я считаю, что Эй Джей будет вынужден отпустить свои руки, и я думаю, он нокаутирует Тайсона Фьюри. Считаю ли я, что он лучший боец? Нет, но не всегда побеждает лучший боец", — сказал Беллью.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.