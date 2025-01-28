Джо Джойс: Я снова проложу себе путь к большим боям

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс уверен, что сможет принять участие в больших боях.

По словам британского ветерана, он хотел бы провести поединок с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

"Это хороший бой. Я взбудоражен им и, возможно, поединком с победителем. В супертяжелом весе есть много отличных бойцов. Я снова проложу себе путь к большим боям", - сказал Джойс.

Напомним, что бой Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.