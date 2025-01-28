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Джо Джойс: Я снова проложу себе путь к большим боям
Боксер нацелен на титулы
Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс уверен, что сможет принять участие в больших боях.
По словам британского ветерана, он хотел бы провести поединок с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.
"Это хороший бой. Я взбудоражен им и, возможно, поединком с победителем. В супертяжелом весе есть много отличных бойцов. Я снова проложу себе путь к большим боям", - сказал Джойс.
Напомним, что бой Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
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