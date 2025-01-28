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Официально. Джейк Пол проведет следующий поединок с братом Логаном
Бой десятилетия
Фото: Instagram
Американские братья-блогеры и боксёры Джейк и Логан Пол проведут бой между собой 27 марта. Об этом сообщил сам Джейк на своей странице в социальных сетях.
"Момент, которого вы ждали 10 лет", — подписал Джейк фото.
Напомним, в последнем поединке в ноябре 2024 года, Джейк Пол победил чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона единогласным решением судей.
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Логан Пол, в свою очередь, последний раз боксировал в 2021 году. Тогда он провёл выставочный бой с именитым боксёром Флойдом Мейвезером.
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